F1, Toto Wolff: “Russell ha lavorato bene. Abbiamo avuto fortuna, ma queste sono le corse”

Non può che essere soddisfatto Toto Wolff, Team Principal della Mercedes che oggi celebra una davvero inaspettata vittoria di George Russell al GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 andata in scena al Red Bull Ring di Spielberg.

Un successo condizionato dal controverso contatto che ha coinvolto Max Verstappen e Lando Norris, fattore che ha fatto scivolare al quinto posto il Campione del Mondo e costretto al ritiro lo sconsolato britannico, al momento furioso con il collega. Russell tuttavia è stato abile a farsi trovare pronto, così come sostenuto da Wolff in fase di commento:

“George stava correndo in modo feroce ed ha lavorato benissimo per farsi trovare a quella distanza – ha detto Wolff – Questa è una pista con la quale non siamo mai andati d’accordo; è scorrevole e abbiamo sempre faticato in curva 3, dove la macchina non girava mai e girava su tre ruote. Eravamo terzi a livello di velocità, ma abbiamo vinto. È fantastico“.

Wolff ha quindi proseguito: “È una bellissima sensazione tornare sul gradino più alto del podio. È una fantastica ricompensa per il duro lavoro e gli sforzi di tutti a Brackley e Brixworth. Abbiamo fatto buoni passi avanti nelle ultime gare e siamo entusiasti di ciò che deve ancora venire. Sapevamo che il nostro ritmo assoluto oggi non sarebbe stato sufficiente per lottare per la vittoria. Ci siamo quindi assicurati di massimizzare la nostra gara e di essere in grado di raccogliere i pezzi laddove succedesse qualcosa. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma queste sono le corse automobilistiche”.

L’austriaco ha anche analizzato la prova di Hamilton: “Pensavamo che ci potesse essere una possibilità per fare di più con la battaglia che ci attendeva e siamo stati in grado di trarne vantaggio.Lewis, nel frattempo, è stato sfortunato oggi. In primo luogo perché ha dovuto restituire la posizione alla Ferrari di Carlos Sainz e in secondo luogo perché ha riportato danni al fondo che gli hanno causato una perdita di prestazioni”.

Non è mancato anche un mea culpa, inerente alla cattiva comunicazione via radio con Russell subito dopo l’incidente: “Credo sia stata una delle cose più stupide che abbia mai fatto. Non ho controllato la sua posizione in pista. Sta frenando bruscamente a 320 km/h e gli dico che gli altri due si sono scontrati“. E in vista della prossima gara, l’obiettivo sarà quello di essere protagonisti: “Adoriamo Silverstone. Lì la macchina è sempre andata bene. Entrambi i piloti adorano il circuito ed è chiaro che abbiamo un buon passo“.