F1, Sergio Perez: “Vedo la luce in fondo al tunnel, ma siamo ancora lontani”

Continua il periodo non semplice di Sergio Perez. Il pilota della Red Bull si è infatti dovuto accontentare della settima posizione in occasione delle qualifiche del GP della Spagna, appuntamento numero dieci del Mondiale 2024 di Formula 1.

Una prestazione complessa per il messicano che, da quando ha firmato il contratto di rinnovo con la scuderia austriaca, sembra vivere un momento di crisi, testimoniato anche dalla prestazione odierna. Una volta giunto in zona mista, “Checo” ha commentato la sua prova, vedendo il bicchiere mezzo pieno:

“Vediamo la luce in fondo al tunnel. Penso che avremmo potuto essere più vicini, ma avevamo solo un set e questo ha reso tutto più difficile. Ad ogni modo credo che siamo ancora lontani”, ha detto Perez.

Checo ha poi chiosato: “Sento che abbiamo fatto dei passi in avanti, per cui sono più a mio agio. I margini sono così ridotti che per trovare quei decimi avrei bisogno di una progressione mai avuta in questo fine settimana. Speriamo di riuscirci domani”.