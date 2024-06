F1, Sergio Perez: “Male in partenza, la McLaren sembra la squadra più forte al momento”

Un momento davvero complicato per Sergio Perez. Un po’ come già capitato lo scorso anno, il secondo pilota della Red Bull sta attraversando un periodo di crisi, certificato anche con la gara odierna: “Checo” infatti si è dovuto accontentare solo dell’ottava posizione al GP della Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Non un responso banale, in quanto certifica anche la quinta piazza nella classifica piloti con 111 punti, 108 in meno rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, sempre più leader dopo la vittoria di oggi. Una volta giunto in zona mista, il messicano ha cercato di analizzare quanto successo.

“Penso che il problema principale sia stata la posizione di partenza – ha sostenuto Perez -. Ho passato Alonso e poi Nico Hulkenberg mi ha superato. Era difficile seguirlo nell’area sporca. Poi con i tre stop abbiamo preso Gasly”.

Perez ha dunque proseguito ponendo l’attenzione sull’attuale potenza della McLaren: “Sembra la squadra più forte e dobbiamo assicurarci di tornare al top. La cosa più importante è massimizzare l’equilibrio, che è più importante degli aggiornamenti”.