F1, Sergio Perez: “Canada non la pista perfetta per la Red Bull, contento per il rinnovo”

Sergio Perez è stato uno dei piloti più sfortunati del fine settimana di Monaco, l’ultimo GP del Mondiale di Formula 1. Il messicano della Red Bull si è trovato coinvolto al via di una follia di Kevin Magnussen, che in maniera imprudente ha causato un incidente piuttosto grave che gli ha fatto finire al primo giro la gara, demolendo di fatto la sua auto.

Queste le parole in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Canada a Montreal: “A Monaco purtroppo non è andata bene ed è bello che ci sia subito una sfida su un circuito per certi versi molto simile a Monaco. Sarà quindi molto interessante, non credo che sarà la pista migliore possibile per noi, ma penso che saremo più forti rispetto all’ultimo weekend e penso che potremo lottare per le prime posizioni“.

Sul rinnovo di contratto appena concluso: “In ogni trattativa c’è sempre un processo da affrontare e non sempre è piacevole da fare tra una gara e l’altra. È positivo quindi essersi tolti questo ingombro così da concentrarci solo sulle prestazioni, che è la cosa migliore anche per il team. Ci sono squadre che stanno facendo tanti progressi e noi dobbiamo fare la stessa cosa. È sempre bello poter affrontare un cambio di regole con lo stesso team perché puoi contribuire anche con le tue idee”.