F1, Red Bull sceglie la continuità: Sergio Perez rinnova per due stagioni

Ci sono i crismi dell’ufficialità. La Red Bull sceglie la continuità e il rapporto con il messicano Sergio Perez prosegue. Dopo le tante voci di mercato sul futuro di Checo, la scuderia di Milton Keynes ha deciso di confermarlo al fianco dell’olandese Max Verstappen. Un contratto biennale, dando seguito a un connubio iniziato nel 2021, raccogliendo finora cinque vittorie e concludendo in seconda posizione nel Mondiale 2023 di F1.

“Sono felice di rimanere qui per continuare il nostro viaggio insieme e contribuire alla grande storia di questa squadra per altri due anni. Far parte della squadra è una sfida immensa, che adoro“, le parole del pilota dopo l’annuncio. “Ora è un momento importante per confermare la nostra formazione per il 2025 e siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme a Perez“, ha dichiarato il Team Principal Christian Horner.

“La continuità e la stabilità sono importanti per il Team e sia Checo che Max rappresentano una partnership solida e di successo, che lo scorso anno ha assicurato la nostra prima doppietta in assoluto per il Team nel campionato. Abbiamo fiducia in Checo e attendiamo con impazienza il suo ritorno alla forma e alle prestazioni comprovate, che vediamo così spesso“, ha precisato Horner.

Red Bull dunque non cambia e questo andrà a incidere nelle scelte future di altri piloti. Uno su tutti Carlos Sainz, che in uscita dalla Ferrari potrebbe optare per l’Audi, in F1 dal 2026. Lo spagnolo, dunque, potrebbe guidare la Sauber l’anno prossimo in una stagione di passaggio prima di vestire i colori della squadra a “quattro anelli”.