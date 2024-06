F1 oggi in tv, GP Spagna 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 22 giugno, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato del Montmeló si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Grande equilibrio al termine della prima giornata di prove libere. La Ferrari si è presentata in questo appuntamento con importanti novità dal punto di vista tecnico, modificando in maniera sostanziale le pance, il diffusore e l’ala posteriore della SF-24. Questo per trovare una miglior velocità nelle curve lunghe a bassa velocità, il tallone d’Achille della Rossa.

Da questo punto di vista lo spagnolo Carlos Sainz è parso trovarsi meglio con la macchina rispetto a Charles Leclerc. Scopriremo se il monegasco troverà il modo di mettersi allo stesso livello dell’iberico, tra i più veloci nel corso del primo giorno catalano.

La seconda giornata del weekend del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207). Sky Sport 4K (213) coprirà le prove libere 3 esclusivamente. TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita e in chiaro le qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

A CHE ORA LA F1 OGGI IN TV

Sabato 22 giugno

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Spot Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Spot Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207) per l’intera programmazione; Sky Sport 4K (213) solo per le prove libere 3; TV8 trasmetterà in differita in chiaro solo le qualifiche, mentre la FP3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in differita in chiaro solo le qualifiche, mentre la FP3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 22 giugno

Ore 18.25 F1, Qualifiche – Differita in chiaro