F1, Max Verstappen: “Non abbiamo avuto problemi. Questo è positivo”

Non è certamente una novità, ma la Red Bull ha vissuto una giornata a due facce anche in occasione delle prove libere del GP della Spagna, appuntamento numero dieci del Mondiale 2024 di Formula 1. Sergio Perez, entrato in una mini crisi da quando la scuderia austriaca ha deciso di rinnovargli il contratto, nella giornata odierna si è infatti dovuto accontentare di due piazzamenti deludenti, culminati con la ventesima piazza nella FP2. Max Verstsppen ha invece conquistato la seconda e la quinta posizione, confermando le prestazioni non più fuori dall’ordinario della sua monoposto.

L’olandese nello specifico in occasione del secondo segmento ha registrato un gap di +0.240 rispetto al leader Lewis Hamilton, primo davanti a Carlos Sainz e Lando Norris. Servirà dunque trovare la quadra in vista delle qualifiche, così come confermato dal diretto interessato in zona mista.

“Abbiamo provato solo alcuni set-up, quindi stiamo solo cercando di mettere a punto le cose. Non abbiamo avuto problemi, il che è positivo”, ha detto Verstappen.

E sugli aggiornamenti, il Campione del Mondo ha aggiunto: “Sono molto piccoli, nulla di eccessivamente grande. Finora sta andando tutto bene. C’è ancora un po’ di lavoro da fare ma ci sentiamo positivi verso il fine settimana”.