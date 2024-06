F1, Max Verstappen: “Ho avuto una buona scia nell’ultimo giro, ma non è bastato per la pole”

Dopo sette affermazioni consecutive a inizio stagione, sono già tre le qualifiche di fila in cui Max Verstappen non riesce a stampare la miglior prestazione assoluta in Q3 dovendo quindi cedere a qualcun altro la palma del pole-man di giornata. Come a Montreal, anche oggi l’olandese della Red Bull è arrivato davvero vicinissimo all’obiettivo venendo beffato per soli 20 millesimi da Lando Norris all’ultimo giro sul circuito di Montmelò e ottenendo comunque un positivo secondo posto in griglia per il Gran Premio di Spagna 2024.

“In qualifica abbiamo messo insieme tutto in modo più positivo. Per tutto il weekend abbiamo faticato a trovare un bilanciamento corretto, ma sono stato piuttosto contento delle qualifiche. Nel secondo run del Q3 ho anche avuto una buona scia da parte di Checo (Perez, ndr) in curva 1, ma purtroppo non è bastato. Nel complesso possiamo essere contenti delle prestazioni in qualifica, domani sarà tutto in gioco“, dichiara il leader del Mondiale di F1.

“Scia casuale? Sì è stato per caso, non sapevo neanche dove fosse Checo all’inizio. Poi mi hanno avvertito della sua posizione e ho cercato di stargli dietro. Il vento ha soffiato forte nel Q3 e questo forse ci ha reso la vita più difficile. Fare la pole non è mai facile, sei sempre in battaglia con te stesso. Ora ci sono più team davanti e questo è l’obiettivo della F1. Quando siamo in tanti così vicini per la pole è sempre molto bello da vedere“, aggiunge il tre volte iridato.