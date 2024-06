F1, Max Verstappen: “Buone qualifiche dopo un venerdì difficile. Domani sarà importante gestire le gomme”

Max Verstappen ha conquistato la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend nel fascinoso circuito di Montrèal.

Il detentore del titolo nello specifico ha clamorosamente segnato lo stesso crono del poleman George Russell (1:12:00), il quale ha però ha avuto la “precedenza” in quanto ha effettuato il suo time attack prima, dunque con le condizioni della pista teoricamente meno vantaggiose.

Il risultato ha comunque lasciato soddisfatto l’olandese, reduce da un venerdì oltremodo complicato, così come confermato da lui stesso nel commento a caldo lasciato al parco chiuso: “E’ andata come è andata – ha detto Verstappen – Sono state delle buone qualifiche per noi, specie dopo delle prove difficili. Il secondo posto lo accetto volentieri; anzi, ieri avrei firmato per ottenerlo. L’importante è sapere che siamo vicini, domani sarà entusiasmante“.

Verstappen ha poi parlato della gara: “A Monaco mi sentivo bene, anche se la pista non era il massimo per la nostra macchina, non che qui sia tanto meglio. Domani sarà molto importante gestire le gomme e soprattutto il meteo. La strategia? Ci penseremo, non sono troppo stressato a riguardo“.