F1, Lewis Hamilton poco fiducioso per Barcellona: “La macchina non dà certezze”

La Mercedes si è riavvicinata al vertice nel weekend del Gran Premio del Canada a Montreal: in condizioni particolari, ma Russell e Hamilton hanno finalmente mostrato un buon passo gara e alcuni progressi rispetto alla prima disastrosa parte di stagione.

Il promesso sposo pilota della Ferrari non è apparso però fiducioso in vista di questo fine settimana a Barcellona nell’incontro con i media: “Non ci sono certezze in questo sport. Non so cosa succederà, vedremo. Sarà un fine settimana interessante, ogni volta che inciampi devi alzarti e risalire sul cavallo, alla fine è una questione di continuare a credere che ogni giorno puoi migliorare, che ogni giorno c’è un’opportunità ed è incoraggiante vedere che stiamo facendo progressi”.

Sui possibili giochi di squadra: “Se guardiamo tutti gli anni trascorsi insieme credo che siamo sempre stati una squadra forte, abbiamo lavorato sempre insieme, ed abbiamo lavorato tanto. Poi ci sono dei momenti in cui può prevalere l’emotività, da parte mia ho commentato negativamente la prestazione che ho fatto in gara a Montreal, George fa solo del suo meglio ogni singolo fine settimana e sta migliorando insieme con la squadra, quindi non c’è nulla da criticare“.

Sugli obiettivi del prosieguo della stagione: “L’obiettivo è vincere, ma questo dipende da tante cose. Da parte mia credo che sia importante fare il massimo nelle condizioni in cui siamo, e farlo bene, comportandosi bene e lavorando insieme come squadra”.