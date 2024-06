F1, Lewis Hamilton: “La macchina sta diventando un bolide in grado di lottare”

Prosegue il weekend positivo di Lewis Hamilton. L’ex Campione del Mondo, al momento al centro di uno spinoso caso di sabotaggio rilevato nelle scorse ore dai media britannici, ha conquistato la terza posizione in occasione del GP della Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul circuito di Catalogna.

Il pilota della Mercedes nello specifico ha ottenuto un vantaggio di due millesimi sul compagno di squadra George Russell, quarto classificato. È invece nell’ordine dei 318 il distacco da Lando Norris, autore di una splendida pole position con cui ha regolato il fenomeno Max Verstappen grazie ad un giro pressoché perfetto.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Stevenage ha commentato quanto fatto: “Sono molto contento di essere qui e grato di essere arrivato nelle prime tre posizione – ha detto Hamilton -. È stato un anno difficile fino a questo momento, abbiamo lavorato tanto in fabbrica e vediamo il miglioramento. Non pensavo di lottare per la pole, ma gara dopo gara siamo sempre più vicini, di questo sono grato”.

Hamilton ha quindi proseguito: “Abbiamo fatto tanto passi in avanti, grazie ad ogni singola persona che sta spingendo a livello di progettazione e produzione. Pian piano la macchina sta diventando un bolide in grado di lottare per la vittoria, come dimostra anche l’ottimo lavoro di George Russell“.