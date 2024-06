F1, Leclerc si sfoga: “Sempre tra 8° e 12° posto, non eravamo abbastanza veloci e sono arrabbiato”

Una Ferrari decisamente negativa nelle qualifiche del GP del Canada a Montreal. Entrambe le Rosse sono uscite in Q2, non riuscendo a centrare l’accesso a un Q3 che si è rivelato essere equilibratissimo con la pole di Russell su Verstappen con lo stesso tempo.

Queste le parole di Charles Leclerc che si è sfogato ai microfoni di Sky Sport F1: “Il set di gomme nuove? Devo riguardare, ma il vero problema oggi è che ogni giro che facevamo eravamo tra l’ottava e la dodicesima posizione. Sono abbastanza arrabbiato perché ho fatto un giro troppo presto in Q2, e non è stato un bene. Allo stesso tempo c’era una McLaren in mezzo a Curva-10, vedremo cosa succederà, ma se mettiamo tutto insieme il riassunto di questa qualifica è che non siamo stati abbastanza veloci”.

Ferrari che ha tentato il rischio di entrare con gomme usate in Q2 per risparmiare un treno di gomme per il Q3. Un rischio che non ha pagato e domani la gara sarà completamente in salita su un circuito in cui i sorpassi non sono semplici.