F1, Leclerc e Sainz girano al Mugello con le Pirelli 2025: lavoro intenso con la SF-24

Dopo la delusione del Gran Premio del Canada, in casa Ferrari è già tempo di resettare e tornare in pista per reagire nel prossimo fine settimana a Barcellona. Tanti sono stati gli aspetti che non hanno funzionato a Montreal e la pioggia non ha aiutato la Rossa ad esprimersi. Inoltre il problema di misfiring al motore per Leclerc, oltre all’incidente di Sainz, che non ha permesso ad entrambi di terminare la gara.

In questi due giorni il Cavallino Rampante sta facendo girare i due piloti sul proprio circuito di proprietà al Mugello: ieri è stato il turno di Leclerc e oggi sarà il giorno di Sainz. Due giorni atti a lavorare nel testare le gomme slick Pirelli per il 2025.

Si è trattato del quinto test di sviluppo della stagione dopo Barcellona, ​​Jerez de la Frontera, Suzuka e Le Castellet. Leclerc che ha effettuato test comparativi tra diverse mescole in vista del 2025, compresa quella intermedia vista la pioggia nel pomeriggio. In tutto ha completato 120 giri, pari a 630 chilometri.