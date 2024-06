F1, Leclerc deluso: “Non mi piacciono i tre decimi dalla pole. Domani saremo in ballo per il podio”

Sabato negativo al Montmelò per la Ferrari, che archivia un quinto posto con Charles Leclerc ed un sesto con Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2024, valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Leclerc, dopo aver faticato per tutte le prove libere, è salito di colpi quest’oggi raggiungendo le performance del compagno di squadra e scavalcandolo per 5 millesimi nell’ultimo giro del Q3.

Il monegasco della Rossa può avere qualche rimpianto per i soli 3 centesimi che lo dividono dalla terza posizione in griglia di Lewis Hamilton con la Mercedes, mentre sono più allarmanti i tre decimi di gap dalla pole position di Lando Norris su McLaren. “Non mi interessano tanto i millesimi. Cioè, quando si può fare meglio, dobbiamo sempre cercare di farlo, ma quello che non mi piace sono i tre decimi dalla pole, perché oggi non ne avevamo di più per andare a cercarli. Sicuramente il fatto che ho iniziato con il pacchetto vecchio non ha aiutato, perché su una pista così abbiamo solo 5 o 6 giri per preparare la qualifica, perché nel secondo giro della gomma perdi già otto decimi e non si capisce niente. È stato un po’ difficile, ma credo di aver ritrovato la confidenza nella FP3 e la macchina in qualifica non era male“, spiega Charles.

“Si può sempre fare meglio su questa pista, perché quando fai troppo forte il primo settore, poi perdi nel terzo. Se invece ti risparmi nel primo, riesci ad essere veloce nell’ultimo. E’ sempre una questione di trovare un bilanciamento e non sei mai contento, ma oggi non ne avevamo tanto di più ed è a quello che dobbiamo guardare, perché oggi non è una bella giornata“, prosegue il nativo del Principato.

“Senza pensare alla pioggia, perché non si sa mai cosa può succedere in quel caso, in condizioni normali obiettivamente credo che saremo in ballo per il terzo posto. Il primo e il secondo è difficile, perché il nostro passo oggi non bastava. Per domani quindi credo che si lotterà con la Mercedes“, conclude Leclerc ai microfoni di Sky Sport.