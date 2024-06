F1, Lando Norris: “Gara sfortunata, la Safety Car non mi ha aiutato, a differenza di Miami”

Lando Norris è secondo nel Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. Il britannico della McLaren non è stato avvantaggiato dalla strategia tentata dalla sua scuderia: durante la prima Safety Car ha atteso un giro prima di rientrare ai box e non è tornato davanti a Verstappen e Russell, quando era in testa alla gara.

Queste le sue impressioni al termine della prova: “Una gara caotica e movimentata, a me è sembrato di aver guidato bene, dalla partenza all’arrivo. I primi due stint sono stati fantastici, avevamo un grandissimo ritmo, poi la Safety Car non mi ha aiutato, mi aveva aiutato a Miami, ma diciamo che oggi ho restituito quello che avevo preso lì. Per me è stata una gara un po’ sfortunata, però ci siamo divertiti tanto in queste condizioni, sono stressanti ma piacevoli allo stesso tempo”.

Sulla situazione prima della Safety Car: “Prima della Safety Car ero in testa e stavo guadagnando 2-3 secondi al giro, ma qua a Montreal ci sono sempre gli imprevisti, quindi complimenti a Max, che ha fatto una gara senza errori. Sono contento del secondo posto, un bel bottino di punti per il team, avanti così. Io ho fatto una bella gara, non mi voglio lamentare della sfortuna, fa parte della gara“.