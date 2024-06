F1, Lando Norris: “C’è grande equilibrio ed è entusiasmante, dimentichiamo Montecarlo”

Lando Norris inizia il suo fine settimana del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, con grande voglia di fare bene e, soprattutto, con grande fiducia. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, vedremo nuovamente il giovane inglese protagonista con la sua McLaren?

Dopo quanto visto nelle ultime settimane, la monoposto di Woking sembra avere compiuto un passo in avanti notevole dal punto di vista tecnico, diventando una credibile alternativa alla Red Bull, come visto a Miami con la vittoria ed a Imola e Monte Carlo con prestazione di altissimo livello.

Nel giovedì sulla pista dell’Isola di Notre Dame, il pilota della McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Senza dubbio siamo molto più vicini adesso rispetto a inizio stagione. Il mio obiettivo è vincere, però dobbiamo dimenticare Monte Carlo. Magari non Charles Leclerc – sorride – ma penso che la pista del Principato sia molto complicata e differente dalle altre”.

“Negli ultimi tre fine settimana sono stato il pilota che ha messo a segno più punti – prosegue – per cui nel complesso siamo forti. Ma, come dico sempre, è fondamentale ragionare gara per gara. Non so come saranno i valori in pista qui a Montreal, ma vogliamo essere della partita. C’è grande equilibrio ed è tutto entusiasmante”.