F1, la nuova griglia di partenza del GP di Spagna dopo le penalità. Un pilota scatterà dalla pit lane

All’indomani delle qualifiche di Montmelò, c’è qualche novità per quanto riguarda la griglia di partenza dell’imminente (start alle ore 15.00) Gran Premio di Spagna 2024, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Oltre alla penalità di 3 posizioni rimediata da Sergio Perez (retrocesso dall’8° all’11° posto) per quanto avvenuto a Montreal, altri due piloti sono stati penalizzati.

Stiamo parlando della coppia Williams composta da Alex Albon e Logan Sargeant, rispettivamente 19° e 20° al termine delle prove ufficiali di ieri. L’anglo-thailandese non si schiererà in griglia come gli altri e scatterà dalla pit-lane a causa della sostituzione di centralina ed energy store della power-unit sulla sua macchina in regime di Parco Chiuso.

Lo statunitense è stato sanzionato (3 posizioni di penalità da scontare in griglia) invece per aver ostacolato l’Aston Martin di Lance Stroll in un giro veloce durante il Q1. Una penalizzazione ininfluente di fatto per Sargeant, che occuperà la 19ma piazzola dello schieramento. Invariate le posizioni di vertice, con Lando Norris in pole position davanti a Max Verstappen, poi le Mercedes e le Ferrari.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Esteban Ocon (Oscar Piastri)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Sergio Perez (Red Bull) * penalizzato di 3 posizioni dopo il GP del Canada

12. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Yuki Tsunoda (RB)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Logan Sargeant (Williams) * penalizzato di 3 posizioni per impeding in qualifica

20. Alexander Albon (Williams) * penalizzato per modifiche alla vettura in regime di Parco Chiuso, partirà dalla pit-lane