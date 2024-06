F1, Kimi Antonelli sempre più pilota Mercedes nel 2025? Le parole di Toto Wolff

Quale sarà il prossimo compagno di squadra di George Russell in Mercedes? Il quesito continua a tenere banco in F1, ma gli indizi sembrano portare a un nome su tutti, ovvero Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, già nell’orbita della Stella a tre punte, è l’indiziato n.1 per prendere il sedile di Lewis Hamilton dall’anno prossimo, visto il passaggio alla Ferrari del britannico.

Le suggestioni legate a Max Verstappen non sembrano avere un grosso seguito in concreto e la scuderia di Brackley sta concretamente pensando a dare questa possibilità Antonelli, nonostante la giovane età. A far chiarezza da questo punto di vista è stato il Team Principal, Toto Wolff. Il manager austriaco, intervistato da Sky Deutschland, ha illustrato le linee guida della scuderia a tal proposito.

“Vogliamo concentrarci solo su Kimi. Questo è il nostro futuro: i giovani piloti“, il messaggio chiaro di Wolff. Si era parlato anche di un interessamento a Carlos Sainz, in uscita dalla Ferrari proprio per l’arrivo di Hamilton, ma la porta è chiusa: “Vogliamo impegnarci coi giovani e ciò è quanto abbiamo detto a Sainz“.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali a riguardo per capire se il giovane pilota italiano sarà davvero al fianco di Russell o meno dal 2025.