F1, Kimi Antonelli debutta con Mercedes nel 2025? La smentita ufficiale e i doppi test promettenti

Andrea Kimi Antonelli ha impressionato nei test andati in scena a Silverstone, dove ha guidato la Mercedes del 2022 insieme a Mick Schumacher e a George Russell. Negli ultimi giorni si sono susseguite anche delle indiscrezioni riguardo al possibile esordio del pilota italiano nel Mondiale F1 2025 con la scuderia anglo-tedesca, in sostituzione di Lewis Hamilton che si accaserà alla Ferrari.

Voci che sono state smentite dalla stessa Mercedes attraverso un comunicato stampa: “Forse è comprensibile che, trattandosi di test privati, ci siano state molte speculazioni sul loro scopo e sul loro contenuto. Il nostro ultimo test a Silverstone comprendeva Mick, Kimi e George ed è stato erroneamente etichettato come un confronto, ma non era né l’intenzione né i risultati della prova. È importante capire che ogni pilota abbia completato programmi diversi, in giorni diversi, in condizioni atmosferiche e di pista diverse“.

Si legge ancora: “Sia Mick che Kimi hanno svolto un lavoro eccellente nel portare a termine i rispettivi programmi, con piena soddisfazione del team, e non vediamo l’ora di correre tre giorni intensi anche la prossima settimana”. Si tornerà infatti in pista sul circuito di Barcellona la prossima settimana per dei nuovi test”.

Il nome del giovane talento italiano è comunque sul taccuino di Toto Wolff per l’approdo nella massima categoria automobilistica ed è indubbio che il 17enne (diventerà maggiorenne il prossimo 25 agosto) possa togliersi importanti soddisfazioni nel prossimo futuro. Quest’anno sta partecipando alla F2 con la Prema Powerteam: al momento è sesto in classifica generale con 48 punti all’attivo (a -32 dal leader Paul Aron), i migliori risultati sono stati i quarti posti ottenuti a Melbourne, Imola e Monaco.