F1, il meteo a Montreal: rischio pioggia costante

Guardando il cielo. Sarà un week end complicato per le scuderie di F1, impegnate nel nono appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito di Montreal, in Canada, non si dovrà fare i conti solo con le particolarità del layout nordamericano, ma anche con i “capricci” del meteo. Nella giornata di ieri, infatti, la pioggia ha tenuto banco e alterato le condizioni in pista.

La FP1 è stata condizionata addirittura da una grandinata. Questo ha ritardato l’inizio del lavoro dei team. Pioggia che ha fatto sentire la propria presenza anche nel corso della seconda sessione di prove libere. Di conseguenza, è molto difficile trarre delle conclusioni precise su quanto si è potuto vedere e i dati a disposizione delle squadre non sono molti.

Di sicuro c’è che questa perturbazione potrebbe continuare a rompere le uova nel paniere. Quest’oggi, giornata di prove libere 3 e di qualifiche, sono previste ulteriori precipitazioni, specialmente in corrispondenza del time-attack che definirà lo schieramento di partenza di domani.

Parlando della gara, l’area di bassa pressione potrebbe spostarsi e quindi dare un po’ più di respiro, ma il rischio di rovesci persiste. Pertanto, per i primattori della pista sarà un week end in cui sarà necessario ancor di più del solito adattarsi alla situazione in divenire.

Riepilogando schematicamente:

METEO GP CANADA F1 2024

Sabato 8 giugno

Da nuvoloso a coperto, sono previsti rovesci nel corso della giornata odierna, soprattutto nel pomeriggio. Vento da sud-ovest con raffiche fino a 50 km/h. Le temperature previste sono per la FP3 di 19°C e le qualifiche di 20°C.

Domenica 9 giugno

L’area di bassa pressione si sposta lentamente verso est. Su questa fascia ci sono diverse perturbazioni. Nel caso di interesse, previste brevi precipitazioni. Ancora vento con libeccio e raffiche fino a 50 km/h. La gara dovrebbe avere temperature di 19-20°C.