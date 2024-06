F1, GP Canada 2024. Montreal avrà molto da dire sulle chance iridate di Leclerc e della Ferrari

Il Mondiale di Formula Uno riparte dopo una settimana di pausa. Domenica 9 giugno si disputerà il Gran Premio del Canada, nono dei ventiquattro atti che compongono la corrente stagione. Sarà un appuntamento per certi versi estemporaneo, sia geograficamente che temporalmente.

Si tratta di una gara in Nord America collocata nel bel mezzo di un periodo europeo, incastonata fra le parentesi di due fine settimana liberi, le quali fanno seguito al double header Imola-Monaco e annunciano l’infuocato tour de force che vedrà il Circus disputare ben 5 GP nell’arco di 6 weekend. Eppure, Montreal, per quanto isolata, può avere molto da dire.

Siamo reduci dal trionfo della Ferrari a Montecarlo, dove il successo di Charles Leclerc e la terza piazza di Carlos Sainz hanno permesso al Cavallino Rampante di recuperare ben 32 punti alla Red Bull nel Mondiale costruttori. Può esso rappresentare un obiettivo raggiungibile? Ora come ora, l’aritmetica dice di sì, ci sono solo 24 lunghezze di distanza fra il Drink Team e la Scuderia di Maranello.

Il Mondiale piloti potrebbe essere un altro paio di maniche, poiché Max Verstappen vanta 31 punti di margine su un Leclerc da considerare, comunque, in piena corsa per l’iride. Si ragiona in termini teorici, sia chiaro. Dopotutto l’olandese ha vinto 5 gare su 8, a differenza del monegasco ha patito un ritiro, e sappiamo bene come la corsa del Principato sia anomala.

Sui generis o meno, il Gran Premio di Monaco – con il suo esito – ha rilanciato interesse attorno a un Mondiale che appariva scontato. Lo sarà comunque, oppure l’annata potrà prendere una piega inattesa? Le risposte al quesito potranno essere fornite proprio da Montreal, dove si gareggerà nei prossimi giorni, senza quella sgradevole sensazione di “conoscere già il colpevole” di un romanzo thrilling.