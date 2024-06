F1, GP Austria 2024: numeri, statistiche, curiosità. Spielberg è diventata una roccaforte di Max Verstappen

Niente pause per il Mondiale di F1, che sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua stagione. Il decimo atto del campionato iridato 2024 verrà messo in scena nel weekend del 28-30 giugno, durante il quale si disputerà il Gran Premio d’Austria.

Sarà la 37ma edizione dell’appuntamento, ma la 39ma corsa iridata a tenersi in terra austriaca. Bisogna giocoforza assimilare anche i due cosiddetti “GP di Stiria” tenutisi come recuperi di appuntamenti cancellati nel 2020 e nel 2021, a una settimana di distanza dalla “gara” madre.

Per la verità, di queste 39 competizioni, “solo” 38 si sono svolte nell’attuale autodromo (peraltro radicalmente modificato tra gli anni ’80 e ’90). La prima corsa di sempre utilizzò le piste dismesse del vecchio aeroporto militare di Zeltweg, situato poco lontano dal tracciato contemporaneo. A fini statistici, si terranno in considerazione tutti i Gran Premi disputati in Austria. I due “di Stiria” compresi.

I NUMERI DELLA F1 IN AUSTRIA

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (5)

L’olandese ha trionfato nel 2018, nel 2019, in entrambe le gare del 2021 e nel 2023.

Pilota con più pole position: Max VERSTAPPEN (4)

Il batavo è risultato il più rapido in qualifica nel 2021 (due volte), nel 2022 e nel 2023.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Spielberg.

5 – VERSTAPPEN Max (2018, 2019, 2021, 2021, 2023)

2 – HAMILTON Lewis (2016, 2020)

2 – BOTTAS Valtteri (2017, 2020)

1 – LECLERC Charles (2022)

Piloti in attività con almeno una pole position a Spielberg.

4 – VERSTAPPEN Max (2021, 2021, 2022, 2023)

3 – BOTTAS Valtteri (2017, 2018, 2020)

3 – HAMILTON Lewis (2015, 2016, 2020)

1 – LECLERC Charles (2019)

Piloti in attività già saliti sul podio di Spielberg.

8 (5-2-1) – VERSTAPPEN Max

7 (2-2-3) – BOTTAS Valtteri

6 (2-3-1) – HAMILTON Lewis

4 (1-3-0) – LECLERC Charles

2 (0-0-2) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: QUESTIONE COMPLESSA…

Se guardiamo all’autodromo di Spielberg, la risposta è MCLAREN (6) e MERCEDES (6)

Il Team di Woking ha primeggiato con Niki Lauda (1984); Alain Prost (1985, 1986); Mika Häkkinen (1998, 2000) e David Coulthard (2001). Sempre nel GP d’Austria.

Le Frecce d’Argento hanno trionfato con Nico Rosberg (2014, 2015), Valtteri Bottas (2017, 2020) e Lewis Hamilton (2016, 2020). Il secondo successo del britannico è però giunto in un GP di Stiria.

Cionondimeno, se ci riferiamo al GP d’Austria, allora si aggiunge alla compagnia anche la Ferrari. Lorenzo Bandini vinse nel 1964 l’unica edizione disputata a Zeltweg. Dopodiché, la Scuderia di Maranello si è imposta con Jacky Ickx (1970), Eddie Irvine (1999), Michael Schumacher (2002, 2003) e Charles Leclerc (2022).

Team con più pole position: FERRARI (8)

Niente trucchi, niente inganni. Comunque la si rigiri, comanda la Scuderia di Maranello, risultata la più rapida in qualifica con Niki Lauda (1974, 1975, 1977); Patrick Tambay (1983); Michael Schumacher (2001, 2003), Rubens Barrichello (2002) e Charles Leclerc (2019).

Team in griglia con vittorie in Austria.

6 – Ferrari

6 – McLaren

6 – Mercedes

5 – Red Bull

3 – Williams

Team in griglia con pole position in Austria.

8 – Ferrari

6 – Mercedes

4 – McLaren

4 – Red Bull

3 – Williams

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 37 GP disputati a Spielberg…

– In 12 occasioni (32,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 26 occasioni (70,3%) il vincitore è partito dalle prime tre caselle.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto è Alan Jones, scattato dal 14° posto nel 1977.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

JONES Alan

Shadow (1977); Williams (1979)

PROST Alain

Renault (1983); McLaren (1985, 1986)