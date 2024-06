F1, George Russell: “Speriamo di cominciare a vincere gare d’ora in poi. Red Bull miglior macchina in Spagna”

George Russell, reduce dal quarto posto di Montmelò ed in precedenza dall’unico podio della sua stagione a Montreal, vuole recitare un ruolo da protagonista anche questo weekend (in cui verrà riproposto il formato Sprint) al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2024, undicesimo appuntamento dell’anno per il Mondiale di Formula Uno.

“A Barcellona abbiamo finito non so quanti secondi dietro al vincitore, forse 20 secondi, che è molto nel quadro generale. Ma sappiamo di aver avuto l’auto più veloce nel round precedente in Canada, e non puoi avere la macchina più competitiva della griglia ogni fine settimana“, dichiara il britannico della Mercedes alla vigilia del round stiriano (fonte: Motorsport-Total).

“In Spagna ce l’aveva Max (la miglior macchina, ndr), sarebbe potuto andare anche 6 decimi al giro più forte nelle curve ad alta velocità. Così è più semplice gestire meglio le gomme. Verstappen è uno dei migliori di sempre, ma il pacchetto tra lui e la vettura è come quello di Lewis nell’era vincente con Mercedes“, prosegue l’ex Williams a proposito dell’ultima gara.

“Siamo quarti nel campionato costruttori e abbiamo più tempo da spendere nella galleria del vento rispetto ai nostri rivali, ma ora sappiamo di cosa abbiamo bisogno per compiere questi passi più grandi. Siamo tutti eccitati per il resto della stagione e speriamo di iniziare a vincere gare da ora in poi. Il ritmo che abbiamo mostrato recentemente ci ha permesso di essere davanti nelle ultime due gare, ora che abbiamo gli aggiornamenti. Non eravamo a questo punto all’inizio della stagione“, conclude Russell.