F1, George Russell: “Siamo sempre andati bene qui, abbiamo il passo necessario per combattere”

Ottimo sabato per George Russell. Il pilota della Mercedes partirà dalla quarta posizione in occasione del GP della Spagna, decima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato importante che certifica il grande lavoro svolto dalla scuderia britannica negli ultimi tempi.

Nello specifico il nativo di King’s Lynn ha raccolto un gap di due millesimi rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo alle spalle del poleman Lando Norris e di Max Verstappen. Una volta arrivato in zona mista, Russell ha commentato quanto fatto.

“Ci credevamo e storicamente siamo sempre andati bene da queste parti. Il divario con Lando e Lewis è più grande di quanto sembri, probabilmente non abbiamo messo le gomme al massimo o non abbiamo messo insieme i giri come ha fatto Lando“, ha detto Russell.

Il pilota ha poi chiosato: “Se hai un decimo di ritmo in macchina vince sempre la strategia, ma credo che abbiamo il ritmo per combattere Lando e Max per la vittoria“.