F1, Frederic Vasseur: “Non torniamo indietro con gli aggiornamenti, continuiamo a spingere”

Andato in archivio il GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1, e per la Ferrari c’è stato il podio di Carlos Sainz, bravo a sfruttare il grande caos che si è generato tra i due “litiganti” Lando Norris e Max Verstappen, con il primo costretto al ritiro e il secondo penalizzato di 10″ per la sua condotta. Da sottolineare anche i 5″ comminati a Norris per track-limits.

Una Rossa che quindi porta a casa un podio, ma dal punto di vista della prestazione non ci può essere piena soddisfazione, dal momento che la vittoria è andata alla Mercedes di George Russell a precedere la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari avrebbe voluto cogliere l’opportunità, ma la velocità non era sufficiente. Da questo punto di vista, Frederic Vasseur (Team Principal della Rossa) ha valutato la situazione.

“Provo una sensazione contrastante. Il podio è sempre un buon risultato, ma abbiamo il dovere di lavorare meglio per essere pronti a sfruttare quanto accade“, le parole di Vasseur ai microfoni di Sky Sport. “Nel week end ci sono stati alcuni problemi che non ci hanno permesso di esprimere il nostro potenziale e dobbiamo continuare a spingere“.

Il riferimento è a quanto accaduto con Charles Leclerc, afflitto nella Sprint di ieri da problemi ai freni e poi protagonista di un errore nelle qualifiche. Una partenza dalla sesta casella, finendo nel panino di Piastri e di Perez, con danneggiamento dell’ala e gara che gli ha riservato un undicesimo posto finale. “Quello di Leclerc mi è sembrato un incidente di gara, è stato sfortunato“, ha commentato l’ingegnere francese.

E sulle prospettive future: “Non torniamo indietro negli aggiornamenti, bisogna essere ambizioni e guardare sempre in avanti. Vogliamo essere in lotta per le posizioni di vertice. A Monaco eravamo i punti di riferimento, mentre qui credo lo fosse la McLaren. Vedremo in Gran Bretagna“.