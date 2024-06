F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo fare un lavoro migliore al sabato, c’era un gap di due decimi dai primi”

Quinto e sesto posto in qualifica, quinto e sesto posto in gara. La domenica di Montmelò ha confermato di fatto il ruolo di quarta forza in campo della Ferrari sul tracciato catalano alle spalle di McLaren, Red Bull e Mercedes. Charles Leclerc e Carlos Sainz, a contatto nelle battute iniziali durante la manovra di sorpasso del padrone di casa spagnolo sul monegasco in curva 1, non sono riusciti a battagliare per il podio dovendosi accontentare di un piazzamento.

Frederic Vasseur si è presentato ai microfoni dei media dopo il GP iberico, commentando lo sfogo di Leclerc (a cui non è piaciuto l’attacco di Sainz) e più in generale la gara delle Rosse: “Penso si sia lamentato perché ha perso mezzo secondo o un secondo in un momento, piuttosto che per un danno che noi non abbiamo visto dai dati. Ma possiamo trovare altri dieci momenti in cui ha perso un secondo nel corso della gara. È stato un piccolo contatto ma non abbiamo perso qualcosa in quella fase della gara, non penso, eravamo quinti e sesti. Con la strategia ci siamo ritrovati dietro ad alcune macchine e abbiamo perso qualche secondo, e alla fine è mancato un giro per prendere Russell. Ma siamo partiti quinti e sesti e siamo arrivati quinti e sesti, per me la conclusione è che dobbiamo fare un lavoro migliore al sabato“.

Sul rendimento della SF-24 a Barcellona: “Ieri c’è stata una differenza di due decimi, o due decimi e mezzo in qualifica, e oggi abbiamo avuto quasi lo stesso gap. La cosa importante è essere sul ritmo il sabato perché in qualifica devi fare questo piccolo passo avanti, dobbiamo farlo perché quando parti dietro è difficile superare e devi correre dei rischi con la strategia e come avete visto i primi 6 sono arrivati nelle stesse posizioni di sabato“.

“Questa è la situazione a Barcellona, è chiaro, ma non era la situazione di due settimane fa a Montreal e penso che cambierà ogni weekend. Abbiamo quattro squadre in due decimi, o due decimi e mezzo e dobbiamo tenere a mente che le posizioni possono sempre cambiare per l’assetto, gomme o temperatura. Sarà tutto aperto in Austria settimana prossima con il format diverso della Sprint e le caratteristiche del tracciato forse saranno più adatte a noi“, aggiunge il team principal della Ferrari proiettandosi al prossimo round di Spielberg.