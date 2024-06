F1, Ferrari a caccia di una grande rimonta dalla sesta fila. Russell sogna la vittoria, incognita meteo a Montreal

Tante incognite e poche certezze in vista del Gran Premio del Canada 2024, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. I valori in campo emersi tra venerdì e sabato sono stati a dir poco sorprendenti e anomali, con una Mercedes in grande spolvero ed una Ferrari in netta difficoltà soprattutto in qualifica con temperature basse e poco grip.

Il weekend è stato condizionato almeno in parte dal maltempo (soprattutto le libere del venerdì) e anche oggi le previsioni meteo indicano un possibile rischio pioggia durante la gara sul circuito cittadino di Montreal. Una pista completamente diversa rispetto a Montecarlo, visto che sorpassare non è un problema anche grazie ad una tripla zona DRS.

Si profila un’occasione d’oro per la Mercedes ed in particolare per George Russell, che scatta dalla pole position e sogna la seconda vittoria in carriera (dopo Interlagos 2022) anche se non sarà semplice difendersi fino in fondo sulla Red Bull di un ispirato Max Verstappen (2° in qualifica con lo stesso tempo del pole-man, mentre il compagno Perez è uscito in Q1) e sulle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Le vetture di Woking occupano la seconda fila in griglia, con il britannico 3° a precedere il teammate australiano. McLaren che avrà dunque un vantaggio nella strategia potendo contare su due macchine là davanti in lotta per il podio e la vittoria. Da monitorare anche la reazione di Lewis Hamilton con la Mercedes dopo il deludente settimo posto al sabato.

Obiettivo top5 difficile ma non impossibile per la Ferrari, chiamata ad una super rimonta dopo una qualifica da incubo in cui ha archiviato una clamorosa doppia eliminazione in Q2 (per la prima volta dal GP Austria 2021). Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno inventarsi qualcosa di speciale dalla sesta fila per raccogliere il maggior numero di punti possibile in campionato, sfruttando magari circostanze favorevoli come pioggia, Safety Car e VSC.