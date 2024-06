F1, Fernando Alonso: “Il nostro punto di forza sono le qualifiche, speriamo di fare meglio in gara”

Appuntamento di casa per Fernando Alonso a Barcellona, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Montmeló, il due-volte iridato spera di avere un week end all’insegna della positività, chiaramente sfruttando anche il tifo a proprio favore, come del resto sarà nel caso del pilota della Ferrari, Carlos Sainz.

“E’ una di quelle gare che tutti conosciamo bene. Per me e Sainz c’è molto più sostegno, ci sono amici e famiglie ed è speciale. Con due spagnoli in griglia per me non è cambiato molto, è solo positivo tutto questo e il sostegno è sempre stato incredibile“, ha raccontato in conferenza stampa Nando.

Parlando di quanto accaduto nell’ultimo appuntamento iridato, Alonso ha dichiarato: “A Montreal siamo tornati a punti e qui però è un’altra gara. Finora abbiamo avuto sorprese positive e negative. In Canada è andata bene e qui preferiremmo una pista bagnata domenica“.

E in vista del fine-settimana catalano: “Qualifiche il nostro punto di forza, quello debole il passo gara. Ma con il nuovo pacchetto pensiamo di essere in una buona posizione anche per altri punti deboli che abbiamo mostrato“.