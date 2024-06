F1, Esteban Ocon lascerà l’Apine al termine della stagione 2024

Le strade di Esteban Ocon e dell’Alpine si separeranno al termine della stagione 2024. Il pilota non farà più parte della line-up della scuderia transalpina nel Mondiale di F1.

Un legame che durava da molto tempo e che ha consentito a Ocon di ottenere, nel corso degli ultimi cinque anni, una la vittoria nel GP di Ungheria nel 2021 e altri due podi: un secondo posto nel Gp del Bahrain 2020 e un terzo posto a Monaco nel 2023.

“Correre per questa squadra – ha scritto Esteban Ocon in un suo post social, nella traduzione di Sky Sport – è stato un capitolo importante della mia vita. Sono stato con Alpine per cinque anni, ma la mia carriera da pilota professionista era iniziata anni prima proprio ad Enstone, quando ero solo un adolescente, e per questo avrà sempre un posto speciale nei miei ricordi. Abbiamo vissuto insieme dei momenti meravigliosi così come giornate più difficili, ma sono estremamente grato a tutti i membri del team per questi momenti indimenticabili. Annuncerò i miei piani molto presto, ma nel frattempo sono completamente concentrato sul resto di questa stagione”.

“Prima di tutto vorremmo ringraziare Esteban per il suo impegno confermato nel corso degli ultimi cinque anni”, ha affermato il team principal Bruno Famin, “durante questo periodo abbiamo celebrato insieme alcuni momenti fantastici, il migliore dei quali è stata una vittoria memorabile al GP d’Ungheria nel 2021. Mancano 16 gare al termine della stagione 2024, abbiamo un obiettivo chiaro: continuare a lavorare instancabilmente come squadra per ottenere il meglio. Auguriamo il meglio ad Esteban per il prossimo capitolo della sua carriera”.