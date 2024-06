F1, Daniel Ricciardo risponde per le rime a Jacques Villeneuve: parole di fuoco dell’australiano

Una risposta data in pista. Il week end di Montreal (Canada) è stato accompagnato da tante considerazioni sul nuovo regolamento tecnico del 2026, ma vi è stato anche Jacques Villeneuve ad alzare i toni dialettici in riferimento a un tema in particolare. Il figlio del grande Gilles, campione del mondo del 1997, ha espresso forti perplessità sulla presenza nel Circus di Daniel Ricciardo, non meritevole a suo avviso di girare ancora nella massima categoria dell’automobilismo per i suoi risultati.

“Sono 4-5 anni che sentiamo sempre le stesse cose. ‘Dobbiamo migliorare la macchina per lui, povero Daniel’. Mi dispiace, è così da 5 anni. No, tu sei in F1. Forse si può fare questo sforzo per qualcuno come Lewis Hamilton, che ha vinto diversi campionati del mondo. Non si fa questo sforzo per un pilota che non lo ha mai fatto“, in questo modo si è espresso Villeneuve a Sky Sport UK.

Ironia della sorte, nelle qualifiche di Montreal (Canada), il pilota della Racing Bulls ha ottenuto il miglior riscontro stagionale con un inaspettato quinto posto. Un motivo più per rispondere per le rime a Jacques: “Io non ascolto e leggo, ma mi è stato riferito qualcosa, che ci sono alcune persone che parlano… Ma sì, sono stato veloce per tutto il week end e sono a meno di due decimi alla pole”, ha replicato in un primo momento Ricciardo a Sky Sport UK.

Pungolato da altri media sulla questione, il pilota aussie si è lasciato decisamente andare: “Non so ancora bene cosa abbia detto, ma ho sentito che ha detto delle cazz***, ma lo fa sempre. Credo che abbia battuto la testa un po’ troppe volte, quindi non so se gioca a hockey su ghiaccio o altro. Può andare a farsi fott***. Vorrei dire di più, ma va bene così“.