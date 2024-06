F1, Christian Horner: “Norris ha violato quattro volte il track limits, penalità troppo severa per Verstappen”

Non ci sono dubbi. Il contatto tra Max Verstappen e Lando Norris è l’argomento che sta tenendo maggiormente banco al termine del GP d’Austria, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 vinto da George Russell, il quale ha preceduto Oscar Piastri e Carlos Sainz approfittando appunto dell’incidente dei due piloti.

Il fatto ha mandato su tutte le furie Norris che, già reduce da un GP di Spagna dai nervi tesi, ha accusato Verstappen di essere stato “stupido” e poco corretto. Ma in difesa del Campione del Mondo è arrivato il Team Principal della Red Bull Christian Horner il quale, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso la sua opinione su quanto accaduto:

“A me sembrava che ci fosse spazio sufficiente per Norris, che tra l’altro aveva già violato per quattro volte i track limits. Penso che la penalità sia stata troppo severa, ma le gare sono queste”, ha detto Horner.

Il britannico tuttavia sembra non mettere in discussione l’amicizia tra i due rivali, così come confermato a GPblog.com: “Forse domani non giocheranno a paddle, ma sono sicuro che ne parleranno. Sono due piloti forti. Parleranno di tutto. Non ho dubbi su questo. Ci sono rapporti tra i piloti che variano su e giù per la griglia, e credo che alla fine ci sia rispetto, e questa è la cosa più importante. Inevitabilmente le amicizie vengono messe sotto pressione quando si compete duramente”.