F1, Charles Leclerc: “Mi aspetto una Red Bull forte in Spagna, noi vogliamo darle filo da torcere”

Voglia di rifarsi. Un brutto week end quello di Montreal (Canada) per la Ferrari. Dopo la splendida domenica di Montecarlo, la Rossa è incappata in un fine-settimana altamente negativo. Le differenti condizioni meteorologiche hanno messo a nudo le criticità della SF-24 e anche della squadra in fatto di messa a punto della monoposto.

A Maranello confidano di non replicare a Barcellona, sede della prossima tappa del Mondiale 2024 di F1. Lo spera Charles Leclerc, a segno tra le mura amiche e condizionato da un problema al motore che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca prima del tempo nel GP canadese.

“Sabato abbiamo avuto un problema nello scaldare le gomme e quindi non siamo entrati nella top-ten. Poi domenica si è verificato un problema con il motore. La macchina era fantastica in curva, ma sul rettilineo perdevo più di un secondo a ogni giro, quindi ovviamente non avevo alcuna possibilità“, ha raccontato il monegasco.

“Non voglio rivelare quale fosse esattamente l’avaria in Canada. Ma penso che abbiamo trovato una soluzione per questo. Siamo fiduciosi che una cosa del genere non si ripeta. E per quanto riguarda la gestione delle power unit, non credo che siamo in una situazione peggiore di altre scuderie“, ha sottolineato Leclerc.

Parlando di questo fine-settimana: “Mi aspetto una prestazione migliore dalla Red Bull perché qui l’affrontare i cordoli non è così importante. In generale, ritengo che le caratteristiche della pista si adattino alla RB20. Mi aspetto che siano forti come lo erano all’inizio della stagione. Noi facciamo fatica nelle curve lunghe e lente. Dobbiamo lavorare su questo. Tutte le squadre hanno apportato miglioramenti in Spagna, che possono avere un impatto sul delicato equilibrio in pista. L’obiettivo è dare del filo da torcere alla scuderia di Milton Keynes“.