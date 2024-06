F1, Charles Leclerc: “Ci ho provato, purtroppo ho sbagliato. Potevo arrivare terzo”

Un’altra giornata poco soddisfacente per la Ferrari a Spielberg nel Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring. Seconda fila per Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc scatterà dalla sesta posizione, grazie anche al tempo cancellato per track limits a Oscar Piastri, altrimenti il quadro sarebbe stato ancora più negativo.

Queste le considerazioni di Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 al termine di questo sabato: “Voglio sempre provarci, ma oggi era troppo e non ha pagato. Ho fatto curva 1 e 3 dove ero molto contento, perché ero due decimi più veloce del giro prima e in due curve ero molto ottimista”.

“Poi purtroppo in curva 4 ho frenato più tardi ma ho bloccato l’anteriore e sono andato dritto. In curva 6 mi sono buttato sperando che tenesse tutto, però poi sono andato nella ghiaia. Alla 7 ho continuato a spingere e da quel momento in poi sapevo che sarebbe stato difficile. Peccato perché con la gomma usata il primo run in Q3 è stato molto buono,il feeling era migliore e il team ha fatto un buon lavoro, ma oggi ho sbagliato io. Mi dispiace soprattutto dopo le ultime gare che sono state difficili. Avrei voluto fare un risultato migliore, che sarebbe potuto essere forse un terzo posto“.