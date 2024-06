F1, Charles Leclerc: “Abbiamo trovato un buon feeling, dobbiamo tirar fuori il passo”

Una giornata tutt’altro che eccezionale per la Ferrari nelle prove libere del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Ancora è difficile fare previsioni, ma senza ombra di dubbio ci si attendeva di più da Carlos Sainz e in particolare da Charles Leclerc. Il monegasco è apparso in difficoltà soprattutto nel secondo e terzo settore e ha reclamato in un team radio di non avere una macchina competitiva.

Ecco le sue impressioni al termine di questa prima giornata: “E’ stata una FP1 molto difficile per tutti, soprattutto a causa delle condizioni: era molto difficile guidare perché si soffriva di overheating. Nella seconda invece abbiamo preso la strada sbagliata con il bilanciamento e tra l’altro dovevamo fare anche una comparativa con le novità“.

Prosegue: “Alla fine però siamo riusciti a ritrovare il feeling, abbiamo messo tutto insieme, anche se credo che abbiamo ancora un po’ di passo da tirare fuori. In generale, è stato un venerdì difficile, ma so dove trovare il tempo, quindi non sono troppo preoccupato“.

Indicazioni sul passo che sono da trovare: “Abbiamo avuto un problema che ha accorciato il mio long run, ma ho le idee abbastanza chiare su quello che dobbiamo fare sulla macchina e sono convinto che faremo un passo avanti domani. In realtà non è stato un vero e proprio problema, è stata una modifica di set-up che ha richiesto più tempo del previsto. Sono cose che possono capitare ogni tanto“.