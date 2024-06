F1, Charles Leclerc: “A Montecarlo una gara incredibile, ma ora massima concentrazione a Montreal”

Dopo la festa è il momento di continuare a spingere. Charles Leclerc si è goduto giustamente i festeggiamenti per la sua vittoria a Montecarlo, nell’ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il monegasco ha sfatato il tabù della gara di casa e ha compiuto un passo importante in questo campionato, avvicinandosi sensibilmente alla posizione di vertice dell’olandese Max Verstappen.

Il pilota della Red Bull guida la graduatoria riservata ai piloti con 31 lunghezze di margine su Charles e a Montreal (Canada), sede del prossimo week end iridato, sarà interessante capire l’adattamento delle monoposto a una pista “Stop&Go“, fatta di grandi accelerazioni e frenate, in cui soprattutto la trazione in uscita dalle curve lente sarà un fattore discriminante.

“Ho vissuto emozioni bellissime a Montecarlo e non le dimenticherò mai. Fanno però già parte del passato e la massima concentrazione va a questo appuntamento in Canada. Non mi aspetto grosse differenze tra le squadre, prevedo distacchi minimi, per cui dovremo fare un bel lavoro. Vincere a Monaco è stato speciale, ma quella era un GP, per vincere il campionato bisogna dare continuità“, il pensiero di Leclerc.

Vedremo dunque come si comporterà la SF-24 sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve e capiremo anche se la Red Bull avrà trovato delle soluzioni ai problemi nell’affrontare i cordoli e nell’assorbire le sconnessioni dell’asfalto.