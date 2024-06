F1, caso Norris-Verstappen: Stella non spegne le polemiche. “Non vogliamo vedere un altro 2021”

Quello del GP d’Austria, appuntamento numero undici del Mondiale 2024 di Formula 1, è stato uno dei post gara più infuocati della stagione. Da una parte Lando Norris, dall’altra Max Verstappen. In mezzo un contatto, brutto, tra i due, con entrambi fermi nelle loro posizioni. In ballo c’è tanto, compresa un’amicizia che potrebbe addirittura essere compromessa.

Il britannico, molto nervoso e giù di corde già dallo scorso weekend al Montmelò, ha utilizzato parole molto pesanti, accusando l’olandese di “poca lealtà” e di aver fatto un gesto “stupido”. Il riferimento è a quanto accaduto nel giro numero 64, quando un cambiamento di traiettoria in frenata ha causato una doppia foratura, costringendo Norris al ritiro. Il Campione del Mondo, spalleggiato dal Team Principal Horner, ha invece difeso la propria posizione, sostenendo quanto il rivale abbia esagerato nel forzare le frenate parlando apertamente di “sfortuna”.

Nelle scorse ore è intervenuto in merito anche il Team Principal di casa McLaren Andrea Stella che, ai microfoni di Sky Sports, non ha risparmiato ulteriori attacchi al Campionissimo, scomodando un precedente di tre anni fa: “Tutta la popolazione Mondiale sa chi è il responsabile, eccetto un gruppo di persone – ha detto Stella, riferendosi chiaramente alla scuderia austriaca – Il problema è che se non si affrontano queste cose in modo chiaro, accadranno di nuovo. Oggi sono tornate perché non sono state affrontate correttamente in passato, al tempo degli scontri con Lewis Hamilton, dove alcune manovre dovevano essere sanzionate a dovere”.

Poi, in conferenza stampa, Stella ha aggiunto: “Episodi come questo ci forniscono una varietà di casi da analizzare, chiedendosi come intervenire perché non vogliamo vedere un altro 2021. Non credo che quello sia stato un bel momento per la F1. Può anche essere stato divertente, ma per chi ama veramente le corse non è stato così”.

Riguardo l’attuale gelo tra i due amici, il Team Principal ha poi detto: “I ragazzi sono sottoposti a una pressione davvero grande, credo che a prescindere dal merito questa può essere un’occasione per Max per guadagnare ancora più rispetto. Si può chiedere scusa e ammettere di avere esagerato”.