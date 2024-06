F1, Carlos Sainz: “Un venerdì molto canadese, non è facile trarre conclusioni”

Comincia tutto sommato bene il weekend di Carlos Sainz, pilota impegnato al GP del Canada, appuntamento numero nove del Mondiale 2024 di Formula 1. Lo spagnolo infatti, nonostante due sessioni di prove pesantemente condizionate dalla pioggia, è riuscito a guadagnare la seconda e la tredicesima posizione tra i due segmenti, facendo ben sperare in vista delle qualifiche.

L’iberico, dopo aver girato con le gomme medie, era rientrato ai box in FP2 per montare le soft, salvo venire fermato da una nuova perturbazione che, di fatto, ha congelato anzitempo li piazzamenti in classifica. Una volta arrivato in mixed zone, il madrileno ha commentato la sua giornata:

“Un venerdì molto canadese in questo periodo dell’anno, con il tempo che cambia molto, alternando le condizioni di bagnato e di asciutto. Nonostante la pista cambiasse continuamente, siamo riusciti a correre il più possibile’“, ha detto Sainz.

Il ferrarista ha poi chiosato: “Abbiamo fatto discreti giri sia con le slick che con la mescola Intermedia. Non è però facile trarre molte conclusioni dalle sessioni di oggi, quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi ed essere il più pronti possibile per domani”.