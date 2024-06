F1, Carlos Sainz: “Un buon risultato in un weekend difficile. A Silverstone vogliamo tornare competitivi”

Il Red Bull Ring di Spielberg concede un finale inaspettato. A causa dell’incidente tra i primi due piloti in lizza, Max Verstappen e Landro Norris, Carlos Sainz ha strappato a sorpresa la terza posizione al GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1.

Lo spagnolo nello specifico ha approfittato della situazione creatasi al giro N.64, quando Norris ha affiancato Verstappen. Il Campione del Mondo ha però compiuto una manovra non consentita sterzando verso sinistra, trovando il contatto con il pilota e costringendolo al ritiro. Da qui è salito di due posizioni il ferrarista, il quale ha commentato al parco chiuso la sua prova:

“Una gara movimentata, per noi è stato importante tenere il passo di George: sapevamo che la Mercedes poteva essere il riferimento in tal senso – ha detto Sainz – Poi però alla fine è arrivato Oscar velocissimo. Un terzo posto che credo sia un buon risultato, non è stato un weekend semplice per noi. 15 punti e un terzo posto vanno bene”.

Sainz ha poi proseguito: “Bello per la Formula 1 il fatto che ci siano tante battaglie davanti. Noi non abbiamo quello che serve per lottare per la vittoria. Ma stiamo già lavorando per tornare competitivi a Silverstone e nelle prossime gare. Vogliamo stare lì davanti e capitalizzare”.