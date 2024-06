F1, Carlos Sainz: “Ho ancora tante ottime opzioni sul tavolo, non sono preoccupato per il mio futuro”

Quale futuro per Carlos Sainz? Il pilota spagnolo lascerà al termine del 2024 la Ferrari per far posto al britannico Lewis Hamilton l’anno venturo. Una notizia già nota da tempo, mentre sul prossimo team del madrileno ancora non ci sono certezze. Le voci si rincorrono e la conferma del messicano Sergio Perez in Red Bull ha posto una “x” sull’approdo di Sainz a Milton Keynes.

“Ero al corrente prima di voi del rinnovo di Perez in Red Bull, per cui non sono affatto sorpreso. Quanto deciso dalla Red Bull non cambia la mia situazione“, ha dichiarato Carlos. “Ho ancora tante opzioni sul tavolo e quindi sono tranquillo se penso al mio futuro perché diverse scuderie hanno dimostrato un grande interessamento nei miei confronti“, ha sottolineato lo spagnolo.

I nomi più caldi nelle ultime settimane sono quelli di Audi e di Williams, ma ora come ora non si conoscono ancora le intenzioni di Sainz: “Sui giornali sono stato accostato a diversi team ed è una situazione che mi fa sorridere perché non so da dove possano provenire certe informazioni“, ha aggiunto Carlos ai media presenti a Montreal, sede del nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1.

Futuro di Sainz che potrebbe avere una forma chiara nel prossimo week end a Barcellona, in programma dal 21 al 23 giugno.