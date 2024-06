Europei tuffi 2024 oggi in tv: orari, calendario 23 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 23 giugno, assisteremo alla settima e ultima giornata degli Europei 2024 di tuffi a Belgrado (Serbia). Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine, andrà in scena un day-7 che inizierà con i preliminari della gara maschile dalla piattaforma. Nel pomeriggio previste due Finali: il sincro maschile dai tre metri e l’atto conclusivo della prova citata riservata ai ragazzi.

Italia che vorrà chiudere nella maniera migliore questo percorso, dopo aver conquistato 3 argenti e 1 bronzo fino a questo punto. Indubbiamente, Matteo Santoro ha recitato il ruolo del primattore e in coppia con Stefano Belotti proverà a lasciare nuovamente il segno nel sincro dai tre metri.

Con lo stesso spirito gareggeranno Francesco Casalini e Julian Verzotto che, dopo lo splendido secondo posto nella gara dei tuffi sincronizzati dalla piattaforma, cercheranno di replicare nella gara individuale dai 10 metri. Il loro cammino però sarà in salita e già raggiungere la Finale non sarà affatto semplice.

La settima e ultima giornata degli Europei 2024 di tuffi di Belgrado (Serbia), il cui programma inizierà a partire dalle 10.00, non avrà copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-7.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024

Domenica 23 giugno

10.00 Piattaforma 10 metri maschili – Preliminari

15.30 Sincro trampolino 3 metri maschile – Finale

17.20 Piattaforma 10 metri maschili – Finale

AZZURRI IN GARA

Domenica 23 giugno

10.00 Piattaforma 10 metri maschili – Preliminari (Francesco Casalini e Julian Verzotto)

15.30 Sincro trampolino 3 metri maschile – Finale (Matteo Santoro e Stefano Belotti)

17.20 Piattaforma 10 metri maschili – Finale (eventuali Francesco Casalini e Julian Verzotto)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport