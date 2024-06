Europei tuffi 2024 oggi in tv: orari, calendario 19 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 19 giugno, terza giornata degli Europei 2024 di tuffi a Belgrado (Serbia). Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine, andrà in scena un day-3 che inizierà con i preliminari della gara femminile dalla piattaforma. Nel pomeriggio previste due Finali: il sincro mixed dal trampolino 3m e l’atto conclusivo della prova citata riservata alle donne.

Non ci sarà l’Italia quest’oggi. Il gruppo guidato dal Direttore Tecnico, Oscar Bertone, non avrà rappresentanti nelle specialità citate. Una presenza del Bel Paese in questa competizione un po’ particolare, in considerazione della vicinanza delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una squadra formata da pochi atleti giovani che cercheranno di sfruttare l’occasione per maturare esperienza in una manifestazione di livello assoluto. Vero è che, tenuto conto del roster dei partecipanti, non è solo la rappresentanza tricolore a non aver risposto presente nel caso specifico.

La terza giornata degli Europei 2024 di tuffi di Belgrado (Serbia), il cui programma inizierà a partire dalle 10.00, non avrà copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024

Mercoledì 19 giugno

Ore 10.00 Piattaforma donne Preliminari

Ore 15.30 Sincro trampolino 3m mixed Finale

Ore 17.10 Piattaforma donne Finale

AZZURRI IN GARA

Giovedì 20 giugno

Ore 10.00 Piattaforma donne Preliminari (Italia assente)

Ore 15.30 Sincro trampolino 3m mixed Finale (Italia assente)

Ore 17.10 Piattaforma donne Finale (Italia assente)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport