Europei tuffi 2024 oggi in tv: orari, calendario 18 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 18 giugno, seconda giornata degli Europei 2024 di tuffi a Belgrado (Serbia). Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine, andrà in scena un day-2 che inizierà con i preliminari della gara femminile dal trampolino 1m. Nel pomeriggio previste due Finali: il sincro mixed dalla piattaforma e l’atto conclusivo della prova citata riservata alle donne.

In casa Italia vi sarà solo la presenza nella gara individuale odierna. Matilde Borrello ed Elettra Neroni cercheranno di ottenere la qualificazione all’atto conclusivo dal metro, per giocarsi le chance di ben figurare in questa competizione. Una manifestazione, inutile negarlo, che risente di tante assenze per via della vicinanza alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per questa ragione, il Direttore Tecnico Oscar Bertone ha deciso di convocare atleti giovani e promettenti per dar loro la possibile di fare esperienza e di cimentarsi in una rassegna continentale assoluta utile alla costruzione del proprio percorso. Il Bel Paese, dunque, non sarà rappresentato dal sincro mixed dai 10 metri.

La seconda giornata degli Europei 2024 di tuffi di Belgrado (Serbia), il cui programma inizierà a partire dalle 10.00, non avrà copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024

Martedì 18 giugno

Ore 10.00 Trampolino 1m donne Preliminari

Ore 15.30 Sincro piattaforma mixed Finale

Ore 16.45 Trampolino 1m donne Finale

AZZURRI IN GARA

Martedì 18 giugno

Ore 10.00 Trampolino 1m donne Preliminari (Matilde Borrello ed Elettra Neroni)

Ore 15.30 Sincro piattaforma mixed Finale (Italia assente)

Ore 16.45 Trampolino 1m donne Finale (Eventuali Matilde Borrello ed Elettra Neroni)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport