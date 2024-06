Europei scherma 2024 oggi in tv: orari, calendario 22 giugno, streaming, italiani in gara

Penultimo giorno per gli Europei di scherma 2024, in corso di svolgimento a Basilea (Svizzera). Dopo aver assegnato tutti i titoli individuali siamo nel pieno delle competizioni a squadre, che oggi decreteranno la nuova nazionale che si laureerà campionessa continentale nella spada maschile e nella sciabola femminile.

L’Italia si presenta con la voglia di riscattare una competizione individuale andata male per questi due tabelloni, gli unici a non aver arricchito il medagliere. Alle 9.00 si inizierà con la spada maschile, dove gli azzurri si presentano da campioni del mondo in carica. Una stagione invernale però abbastanza opaca per Davide Di Veroli e compagni, che non sono i favoriti. Le due principali super potenze sono infatti Francia e Ungheria, con gli italiani che dovranno essere bravi ad arrivare in semifinale dove incroceranno le armi con ?.

Alle 11.30 inizierà invece il cammino delle ragazze. Il quartetto è reduce da una seconda parte di Coppa del Mondo assolutamente convincente, con prestazioni che hanno di fatto portato un pass olimpico che ad un certo punto sembrava sfuggito di mano. La compattezza e il grande sostegno a vicenda è la grande forza di questa squadra, con Michela Battiston apparsa la più in forma nella gara individuale. Avversarie assolutamente da tenere d’occhio le francesi, che presentano un quartetto sulla carta quasi imbattibile. Attenzione poi alla sempre temibile Ungheria, all’Ucraina e alla Spagna, capace di metterne ben due sul podio nella gara individuale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della penultima giornata degli Europei di scherma 2024, che assegnerà i titoli continentali a squadre di spada maschile e sciabola femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 2, in streaming su RaiPlay Sport 1. Immancabile la Diretta Live testuale di OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA BASILEA OGGI

Sabato 22 giugno

Ore 9.00 Gara a squadre spada maschile (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Ore 11.30 Gara a squadre sciabola femminile (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi)

Ore 16.00 Inizio fasi finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati (dalle 15.40).

Diretta streaming: dalle 9.00 sul canale YouTube FIE Fencing Channel; fasi finali su Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.