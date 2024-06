Europei scherma 2024 oggi in tv: orari, calendario 20 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 20 giugno, si chiudono le competizioni individuali agli Europei di scherma 2024. La manifestazione continentale che si sta svolgendo a Basilea (Svizzera), ha già regalato parecchie soddisfazioni all’Italia, che va a caccia di rimpinguare il bottino con la spada maschile e la sciabola femminile.

Alle 9.00 si inizierà con gli assalti della fase a gironi di spada maschile. Per l’Italia in pedana un quartetto di assoluto livello che si presenta per difendere il titolo: Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli. Il campione in carica è Di Veroli, che l’anno scorso ha sconfitto Vismara in una finale tutta italiana. Dopo i fasti del 2023 per gli azzurri c’è stato un inverno più sottotono, ma adesso che le medaglie iniziano a pesare ci si aspetta una grande risposta. Finali a partire dalle 18.00.

Si dovrà aspettare orario di pranzo (13.10) per vedere all’opera le sciabolatrici, che inizieranno le loro fatiche con i classici gruppi. Tabellone da cui l’Italia si aspetta meno, anche se rappresentando questa nazione nella scherma non si parte mai battute. Il CT Nicola Zanotti ha scelto Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi. Una squadra super affiatata che ha conquistato con grande grinta il pass olimpico, e vede in questo europeo l’ideale trampolino di lancio verso Parigi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei di scherma 2024, che assegna i titoli individuali di spada maschile e sciabola femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su RaiSport HD e Eurosport. Immancabile la Diretta Live testuale di OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA BASILEA OGGI

Giovedì 20 giugno

Ore 9.00 Spada Maschile (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Ore 13.10 Sciabola Femminile (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi)

Ore 18.00 Inizio fasi finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro (dalle 17.55); Eurosport 2, per gli abbonati (dalle 18.00).

Diretta streaming: dalle 12.00 sul canale Youtube FIE Fencing Channel; fasi finali su Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.