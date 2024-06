Europei nuoto artistico 2024 oggi in tv: italiani in gara, orari, programma, streaming

Belgrado si prenderà la scena del nuoto internazionale da oggi. Iniziano gli Europei di nuoto e si prenderà il via con le specialità di nuoto artistico da oggi 10 giugno fino al prossimo 14 giugno. Nella selezione di Patrizia Giallombardo l’atleta di punta sarà Giorgio Minisini, che però non scenderà in acqua quest’oggi.

Si apre infatti con i preliminari del solo libero. Si dà spazio a tante giovani speranze in vista di questa competizione: a difendere i colori azzurri saranno infatti Valentina Bisi e Flavia Vernice, entrambe classe 2007 e che stanno piano piano sgomitando per prendersi un posto al sole. Alle 16.30 si assegnerà invece la prima medaglia con la prova tecnica a squadre: nell’Italia è presente anche Marta Murru, al rientro dopo la maternità.

La prima giornata degli Europei di nuoto artistico di Belgrado vedrà la trasmissione in differita della finale della prova tecnica a squadre alle ore 18.10, e conseguentemente in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2024

Lunedì 10 giugno

10.30 Solo libero preliminari (Valentina Bisi, Flaminia Vernice)

16.30 Team tecnico Finale (Beatrice Esegio, Marta Murru, Giorgia Lucia Macino, Sarah Maria Rizea, Sophie Tabbiani, Valentina Bisi, Carmen Rocchino, Flaminia Vernice, Beatrice Andina, Alessia Macchi)

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, RaiSport HD trasmetterà la prova tecnica a squadre alle 18.10

Diretta streaming: RaiPlay (prova tecnica a squadre dalle 18.10)

Diretta testuale: OA Sport