Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 20 giugno, streaming

Oggi, giovedì 20 giugno, andrà in scena la quarta giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsia. Nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic di Belgrado (Serbia), il day-4 della rassegna continentale avrà in sé tante gare di un certo interesse, in considerazione di una competizione che risente di non poche defezioni.

La Nazionale italiana non sta prendendo parte alla manifestazione, avendo dato priorità al Trofeo Settecolli (21-23 giugno) per definire la selezione che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Legate ai Giochi le prestazioni del rumeno David Popovici. Ci si aspettava che l’asso dello stile libero veloce fosse uno dei punti di riferimento di questo appuntamento e lo strepitoso crono di 46.88 nella Finale della gara regina ne è una conferma.

Lo rivedremo in azione quest’oggi nelle batterie e molto probabilmente nelle semifinali dei 200 stile libero, dove ci potrebbero essere tempi di un certo spessore. Altra vedette di oggi sarà l’ungherese Kristof Milak. Il fuoriclasse magiaro del delfino sarà sui blocchetti di partenza dell’atto conclusivo dei 100 metri dello stile menzionato. Non ci sarà lo svizzero Noè Ponti, fermato da un virus intestinale, e ci si aspetta un confronto interno in casa Ungheria con Hubert Kos.

La quarta giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsie di Belgrado (Serbia), di scena presso lo Sports Centre Milan Gale Muškatirovic, non godrà della diretta televisiva e sarà coperta in streaming dal canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione serale del day-4.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

Giovedì 20 giugno

Sessione mattutina

9:30 200 stile libero uomini

9:55 100 farfalla donne

10:05 50 dorso uomini

10:16 200 rana donne

10:28 4×100 stile libero uomini

10:40 1500 stile libero donne

11:19 50 dorso donne spareggio semifinale

Sessione serale

18:30 100 farfalla uomini Finale

18:36 50 dorso donne Finale

18:41 200 stile libero uomini semifinali

18:51 100 farfalla donne semifinali

19:00 50 dorso uomini semifinali

19:07 200 rana donne semifinali

19:31 200 rana uomini Finale

19:38 200 stile libero donne Finale

19:45 4×100 stile libero uomini Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport (sessione serale)