Europei di scherma 2024, sciabolatrici e spadisti vogliono scattare l’opaca prova individuale

Penultima giornata di gare a Basilea (Svizzera) per quel che riguarda gli Europei 2024 si scherma. In terra elvetica oggi saranno protagoniste le gare a squadre di spada maschile e sciabola femminile; ovvero le uniche dove l’Italia deve riscattare una prova individuale opaca. Gli spadisti hanno tutti deluso uscendo prima degli incontri veramente importanti, mentre tra le sciabolatrici Michela Battiston è andata ad un passo dalla semifinale.

Si partirà come sempre la mattina presto con i turni preliminari del sedicesimi della spada, da cui l’Italia esentata per arrivare a disputare le semifinali maschili alle 14.10. Inizieranno più tardi le ragazze di Nicola Zanotti, con gli ottavi che scatteranno alle 11.40, ma anche in questo caso le azzurre saranno esentate dal primo turno ed entreranno in pedana direttamente ai quarti di finale.

SPADA MASCHILE

Ci presentiamo da campioni del Mondo in carica, ma anche da una prova individuale assolutamente deludente e da una stagione invernale che è stata tutt’altro che brillante. Il quartetto non cambia con Davide Di Veroli a guidare i compagni, e Federico Vismara seconda punta. Proprio quest’ultimo è stato il migliore l’altro ieri, disputando un’ottima fase a gironi e un egregio primo assalto, salvo poi incappare in un incontro altamente negativo e uscire troppo presto. Il roster è completato da Andrea Santarelli e Gabriele Cimini, per una squadra che ha bisogno di una grande iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi.

L’Italia è testa di serie n.2, ed è esentata dai sedicesimi. Il quartetto azzurro debutterà alle 10.20 negli ottavi di finale contro la vincente tra Danimarca e Turchia, in un assalto che non dovrebbe creare troppi problemi ai nostri alfieri. Ai quarti di finale dovrebbe esserci la sfida o all’Ungheria o ad Israele, con il livello che si alza ma comunque alla portata degli italiani. Differente il discorso in semifinale, dove non dovrebbe avere troppi problemi ad arrivarci l’Ungheria, per una sfida che sarebbe tostissima. Nella parte alta del tabellone cappeggia la Francia, sconfitta nella finale iridata dall’Italia lo scorso anno ma favorita per il titolo continentale.

SCIABOLA FEMMINILE

Molte meno le partecipanti nella sciabola femminile (11), che vede soprattutto fuori dall’Europa il suo terreno di caccia. Il quartetto italiano sarà composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi; una squadra che ha strappato all’ultimo il pass olimpico grazie ad una grande crescita di risultati nel 2024. Compagine rognosa da affrontare per tutte quella dell’Italia, che però avrà già all’esordio una sfida tutt’altro che semplice.

Le italiane conoscono già infatti l’avversaria dei quarti di finale, che sarà la Spagna (12.40). Ciò che spaventa di più è la forma delle iberiche, che si sono presentate a Basilea al massimo della condizione. Nella gara individuale ci sono state infatti ben due spagnole a medaglia: Celia Perz Cuenca alla fine ha vinto l’oro, con Araceli Navarro che si è messa al collo il bronzo. Un assalto da affrontare subito al massimo, con all’orizzonte una semifinale contro la Francia, che è nettamente la squadra più forte al via. Nella parte bassa del tabellone tutto va verso una semifinale tra Ungheria e Ucraina, aperta ad ogni pronostico.