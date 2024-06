Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 17 giugno, streaming

Prosegue quest’oggi con altre tre partite il primo turno della fase a gironi dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile. Riflettori puntati sul debutto di una delle grandi favorite per il titolo continentale, la Francia vice-campione del mondo in carica, che sfida l’Austria a Dusseldorf per cercare di mettere subito al sicuro la qualificazione agli ottavi nel gruppo D.

In programma anche due match del girone E, molto importanti per indirizzare il possibile andamento di uno dei raggruppamenti più equilibrati di Euro 2024. Attesa per il Belgio di Kevin De Bruyne che esordisce a Francoforte contro la Slovacchia, mentre l’Allianz Arena di Monaco (sede della partita inaugurale della manifestazione) ospita il confronto tra Ucraina e Romania.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle tre partite di oggi valevoli per gli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Belgio-Slovacchia anche in chiaro su Rai 2, Austria-Francia su Rai 1), mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now TV.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Lunedì 17 giugno

Ore 15.00 Romania-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 18.00 Belgio-Slovacchia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Austria-Francia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Belgio-Slovacchia sarà visibile anche su Rai 2, Austria-Francia su Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale (di Austria-Francia): OA Sport.