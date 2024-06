Europei atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 11 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 11 giugno va in scena la quinta giornata degli Europei 2024 di atletica: a Roma prosegue la rassegna continentale che ci terrà compagnia fino al 12 giugno, l’Italia vuole continuare a brillare e a rimpinguare il proprio medagliere in cui al momento campeggiano ben otto ori. Tanti azzurri cercheranno di regalarsi belle soddisfazioni, tra cui alcune punte di diamante del movimento tricolore. In serata sarà presente Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica.

L’uomo più atteso del giorno è Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto che cercherà di difendere il titolo continentale. Il fuoriclasse marchigiano partirà con tutti i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per fare la differenza in casa quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi.

Riflettori puntati su Alessandro Sibilio, che cercherà la magia sui 400 ostacoli (il favorito è il norvegese Karsten Warholm), mentre Nadia Battocletti inseguirà la doppietta sui 10.000 metri dopo essersi imposta sulla mezza distanza. Da non perdere Ayomide Folorunso nella finale dei 400 ostacoli e i tre triplisti Bocchi, Dallavalle, Ihemeje. In mattinata le qualificazioni del salto in lungo con Larissa Iapichino e le batterie delle staffette 4×100 e 4×400.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara di oggi (martedì 11 giugno) agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (RaiSportHD dalle 13.00 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 21.00; Rai 2 nelle altre fasce orarie), gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Martedì 11 giugno

09.35 Decathlon, 110 ostacoli

10.10 800 metri (femminile), semifinali

10.30 Decathlon, lancio del disco

10.35 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

10.45 4×400 (maschile), batterie

11.15 4×400 (femminile), btterie

11.55 Decathlon, salto con l’asta

12.00 4×100 (maschile), batterie

12.30 4×100 (femminile), batterie

13.00 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.05 Decathlon, tiro del giavellotto

20.35 Salto in alto (maschile), finale

20.55 Salto triplo (maschile), finale

21.05 400 ostacoli (maschile), finale

21.18 400 ostacoli (femminile), finale

21.30 10000 metri (femminile), finale

21.36 Tiro del giavellotto (femminile), finale

22.30 Decathlon, 1500 metri

22.53 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 21.00 alle 23.00, gratis e in chiaro; RaiSportHD nelle fasce orarie 13.00-15.30 e 19.05-21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) per seguire solo la gara di salto in alto.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Martedì 11 giugno

09.35 Decathlon, 110 ostacoli: Dester, Naidon

10.30 Decathlon, lancio del disco: Dester, Naidon

10.35 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino

10.45 4×400 (maschile), batterie: Italia (Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti)

11.15 4×400 (femminile), batterie: Italia (Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga, Anna Polinari)

11.55 Decathlon, salto con l’asta: Dester, Naidon

12.00 4×100 (maschile), batterie: Italia (la formazione verrà definita in mattinata)

12.30 4×100 (femminile), batterie: Italia (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Arianna De Masi)

19.05 Decathlon, tiro del giavellotto: Dester, Naidon

20.35 Salto in alto (maschile), finale: Lando, Sottile, Tamberi

20.55 Salto triplo (maschile), finale: Bocchi, Dallavalle, Ihemeje

21.05 400 ostacoli (maschile), finale: Sibilio

21.18 400 ostacoli (femminile), finale: Folorunso

21.30 10000 metri (femminile), finale: Arnaudo, Battocletti, Del Buono, Gemetto, Palmero

22.30 Decathlon, 1500 metri: Dester, Naidon