Europei 2024, la Slovenia blocca la Danimarca: è 1-1 a Stoccarda

Inizia con un pareggio l’Europeo di Danimarca e Slovenia. Arriva un 1-1 alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, raccogliendo dunque il primo punticino del loro cammino nel gruppo C e dando la possibilità all’Inghilterra, impegnata stasera contro la Serbia, di mettersi immediatamente in testa nel raggruppamento.

Danesi padroni del campo e ci mettono poco per mettere il naso avanti. Ci mettono 17′ a passare in avanti: rimessa dalla destra, Wind controlla e si inventa un assist di tacco vedendo l’inserimento di Eriksen che controlla e batte Oblak. Un liberazione per il fuoriclasse del Manchester United che, tre anni fa, metteva paura a tutto il mondo dopo l’infarto di tre anni e quattro giorni fa, proprio al debutto agli Europei 2021 contro la Finlandia. Come se il destino stesse aspettando proprio questo momento per poter ripagare la sofferenza dell’ex Inter.

La selezione di Hjulmand ha il pallino del gioco, sfiorando in un paio di occasioni il gol, mentre la Slovenia fa un po’ fatica, risultando pericolosa soprattutto con Sporar mentre l’atteso Benjamin Sesko fa fatica. Poco prima dell’intervallo è ancora Eriksen a mettere paura ad Oblak, ma il suo tiro da buona posizione finisce alto.

Ma la squadra di Matjaz Kek non vuole partire battuta e ci prova, sempre con la velocità di Sporar. E il secondo tempo è praticamente ad armi pari: al 65′ la Danimarca sfiora il colpo del ko con Hojlund che arriva sul cross di Kristiansen ma trova l’opposizione di un grande Oblak, un minuto dopo Cerin va vicinissimo al pari di testa. Sesko lancia il primo messaggio della sua partita con una bordata da fuori che coglie il palo, arriva il pareggio sloveno con Janza, che pesca il jolly da lontano con Schmeichel beffato dalla deviazione di Hjulmand. La Danimarca ci prova, ma il gol del 2-1 non arriva: un punto per uno non fa male a nessuno, ma in un torneo così breve si rischia.